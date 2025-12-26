Agricoltura, ammodernamento dei frantoi: prorogato l’avviso da 100 milioni di euro

Prorogati i termini del bando da 100 milioni di euro per l‘ammodernamento dei frantoi oleari: il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha infatti firmato il decreto che modifica il cronoprogramma della misura Pnrr – Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” e relativa al bando dell’ammodernamento dei frantoi oleari. A darne notizia è Aifo – Associazione italiana frantoiani oleari. “Il provvedimento – informa una nota dell’associazione di settore – introduce una proroga dei termini di rendicontazione, accogliendo una richiesta avanzata più volte dall’Aifo, nell’ambito di un confronto costante con il ministero sullo stato di attuazione della misura e sulle difficoltà operative segnalate dalle imprese”. La modifica del cronoprogramma interviene su “due passaggi chiave”. “Il primo riguarda direttamente i frantoi beneficiari: entro la cosiddetta Fase A le 513 imprese ammesse a finanziamento – segnala Aifo – devono completare gli investimenti previsti e trasmettere alla Regione o Provincia autonoma la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione del progetto.Il termine, inizialmente fissato al 31 gennaio 2026, viene ora prorogato al 27 marzo 2026“. “Il secondo passaggio – spiega l’associazione – riguarda le amministrazioni regionali: nella Fase B sono le Regioni e le Province autonome a dover trasmettere al Masaf la documentazione complessiva, sulla base delle rendicontazioni ricevute dai frantoi, così da consentire allo Stato di certificare il raggiungimento degli obiettivi Pnrr”. “Per questa fase – conclude Aifo – la scadenza è fissata al 29 maggio 2026″.