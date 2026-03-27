Agricoltura, ammodernamento dei trattori: bando Ismea da 10 milioni di euro. Domande dal 19 maggio

E’ online da oggi sulla pagina di Ismea il bando per il finanziamento di interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli e forestali, in attuazione dell’accordo di cooperazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 con il ministero dell’Agricoltura della Sovranita’ alimentare e delle Foreste, l’Inail e il Crea. Il portale, per caricare le domande, sara’ aperto il 15 aprile e rimarra’ disponibile per le pre-convalida fino al 15 maggio, mentre sara’ possibile presentare le domande dal 19 maggio al 29 maggio“.

L’iniziativa rappresenta il primo strumento operativo previsto dall’intesa istituzionale e da’ concreta attuazione agli obiettivi condivisi di riduzione degli infortuni in agricoltura e rinnovamento del parco macchine nazionale, in un contesto di elevata obsolescenza delle dotazioni tecniche nel settore che rendono prioritario un intervento di messa in sicurezza. Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro, destinata alle micro, piccole e medie imprese attive nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico.

Le risorse finanziano interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dei trattori, con particolare riferimento ai mezzi piu’ datati ancora ampiamente utilizzati nelle aziende italiane. sono ammissibili investimenti per l’installazione di dispositivi di sicurezza, tra cui: sistemi di protezione contro il ribaltamento (rops), dispositivi di segnalazione per cintura di sicurezza e freno di stazionamento, telecamere e sensori per il rilevamento di ostacoli, indicatori di pendenza per prevenire il capovolgimento.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2.000 euro per impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ‘de minimis’. le agevolazioni sono concesse in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.