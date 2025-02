Agricoltura, ammodernamento delle Pmi: in Campania bandi per 50 milioni di euro

“Abbiamo pubblicato bandi per 50 milioni di euro. Innalzato a 43 milioni di euro, l’intervento è finalizzato a favorire investimenti da parte delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Bando da 3,9 milioni di euro per la riconversione vigneti e 1,5 milioni di euro per le fattorie sociali. Risorse destinate a valorizzare e migliorare l’ammodernamento e la redditività delle aziende agroalimentari campane”. Lo ha annunciato Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. “Abbiamo, ancora una volta, messo a Bando risorse – continua Caputo – finalizzate a potenziare la competitività dei produttori e dei territori. Ancora importanti opportunità dalla Regione Campania per il comparto agricolo”. L’intervento SRD13 è finalizzato a promuovere la crescita economica dei territori attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I beneficiari sono le imprese, singole o associate, e le cooperative che operano nell’ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione, dei prodotti agricoli. Rispetto al precedente Bando si è puntato su una notevole semplificazione e sburocratizzazione delle procedure e della documentazione da allegare all’istanza, soprattutto per i progetti di taglia medio-piccola, ovvero fino a 500.000 euro. Sono stati stanziati 43 milioni di euro, la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 17 aprile 2025. Bando per il sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2025/2026, nell’ambito dell’Intervento settoriale vino previsto dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 – Reg. UE n. 2021/2115, art. 58. Il Bando è rivolto alle imprese vitivinicole regionali per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti per la produzione di vini Dop e Igp, consentendo la valorizzazione dei territori e l’aumento della competitività dei produttori. Le risorse messe a Bando sono pari a 3,9 Milioni di euro e le domande devono essere presentate sul SIAN entro il 31 marzo 2025. Bando per 1,5 milioni di euro per le fattorie sociali intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Il Bando è destinato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, e le aree interne della nostra regione, contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. La scadenza è fissata per il 30 marzo 2025 “Continuiamo a lavorare – conclude Caputo – per costruire il futuro dell’agricoltura campana, dando fiducia e sostegno a chi sceglie di investire sull’innovazione, sulla conoscenza e sulla sostenibilità. Un impegno che, assieme al Presidente De Luca, intendiamo mantenere per sostenere il settore agricolo”.