Agricoltura, approvati in Campania nuovi bandi Psr

L’Autorità di Gestione del Psr Campania 2014/2020 con provvedimento del 22 marzo ha approvato i bandi, per l’annualità 2019, delle misure connesse alla superficie e agli animali. Lo ha annunciato l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Sono stati fissati contestualmente, sia per le domande di sostegno-pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2019, le scadenze del 15 maggio 2019, termine ultimo per il rilascio nel portale Sian delle domande iniziali di sostegno/pagamento;

e del 31 maggio 2019, termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica.