Agricoltura, assicurazioni agevolate Agea: ulteriori pagamenti per 46 milioni di euro

Ammontano a 46 milioni di euro i pagamenti che Agea sta per erogare per la Gestione del Rischio. A beneficiare delle agevolazioni assicurative saranno oltre 23 mila aziende.

Gli aiuti riguardano sia la vecchia (2015-2022) che la nuova programmazione (2023) e di questi la quota piu’ rilevante, 35 milioni di euro, è destinata alle circa 20 mila aziende che nel 2022 per incapienza dei fondi non avevano ricevuto alcun sostegno.

La misura dell’aiuto è stata elevata al 52% della spesa ammessa in seguito all’integrazione della dotazione finanziaria del bando di riferimento resa possibile grazie ai fondi nazionali. A beneficiare dell’integrazione al 52% saranno anche tutte le aziende già destinatarie di pagamenti al 40% del premio assicurativo ammesso.

Agea, a fronte della attesa integrazione della dotazione finanziaria per l’annualità 2022, nei mesi scorsi aveva già previsto gli interventi necessari a garantire l’erogazione in tempi contenuti sia a favore delle aziende già pagate sia per quelle con erogazione ex novo.

Ed infatti lo scorso 19 settembre è stata anche emanata la concessione integrativa dal 40% al 52% – per un totale di circa 68 milioni di euro – a favore delle 135.483 domande di sostegno già ammesse con i precedenti provvedimenti Agea.

I pagamenti relativi a questi ulteriori 68 milioni di euro per la Gestione del Rischio saranno avviati entro la metà di ottobre.