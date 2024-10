Agricoltura, bando Ismea “Più impresa”: domande per 170 milioni di euro

Chiuso il portale Ismea per presentare domanda per accedere alle agevolazioni di Più Impresa, la misura che finanzia progetti di sviluppo di giovani o donne che subentrano nella conduzione di un’azienda agricola esistente o intendono ampliare la propria impresa. Anche quest’anno le richieste superano di gran lunga la dotazione finanziaria prevista: “A fronte di uno stanziamento di 60 milioni di euro – fa sapere l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – sono state registrate domande per un valore di oltre 170 milioni di euro di investimenti da realizzare”. Le richieste riguardano per il 56% progetti di imprenditoria giovanile e per il restante 44% iniziative di imprenditoria femminile. Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige sono le regioni maggiormente rappresentate, davanti a Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia e Toscana, seguite dalle altre regioni. Il portale Ismea è stato aperto per la fase di convalida delle domande il 5 settembre ed è stato chiuso alle 18.00 del 30 settembre. Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, dopo la preliminare verifica di ricevibilità.