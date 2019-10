Agricoltura biologica, imprese a confronto sul nuovo regolamento regionale

L’Agricoltura Biologica è sempre di più un investimento, anche se molti non la conoscono a fondo, ed appare solo un aspetto legato all’ambiente, quando in realtà intorno ad essa gravitano dei regolamenti certificativi atti a verificare se nella produzione di molte aziende italiane, siano rispettati i requisiti cogenti. Ne hanno parlato alcuni esperti e addetti ai lavori, sabato 26 ottobre a Pontelatone, in provincia di Caserta, in un evento dal titolo “Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: prospettive, incentivi ed idee di sviluppo in viticultura ed enologia”; Patrocinato dalla Regione Campana, dal Mipaaft (Ministero delle Politiche Agricole , alimentari, forestali e del turismo), da Vitic Caserta, da Ass.o.cert.bio e dall’Irepi – Istituto di Ricerca di Economia e Politica Internazionale. Una vera e propria manifestazione che si è tenuta nell’ex Cappella del Suffraggio dalle ore 9 di mattina, in collaborazione con lo Studio Razzino & Associati, lo Studio Commerciale Girolamo Nacca, lo Studio Legale Cattolico dell’Avvocato Margherita Cattolico, Euromed , Imprese del Sud, Elioweb ed altri Media Partners.

L’incontro è stato moderato dall’Ing. Bruno Russo, giornalista del quotidiano ‘Roma’, del ‘Denaro’ e Direttore del Corriere Blu, il quale ha preso la parola dopo il Saluto delle Autorità, i ringraziamenti e i saluti svolti dalla Professoressa Amelia Giaquinto, Consigliere Comunale di Pontelatone. Ne è seguita l’introduzione svolta dal Dott. Domenico Letizia , giornalista e Presidente dell’Irepi: in sintonia nel ritenere questa la prima occasione propizia per strutturare un processo comunicativo volto a diffondere il significato di alcune terminologie; lo stato dei lavori in termini di certificazione e il controllo sul territorio; la gestione dei vigneti biologici che porteranno in futura a nuovi sviluppi , in materia della cultura della vite e della gestione e conservazione dei vini prodotti. Ormai il prodotto biologico è una necessità in materia di salute e di qualità dei prodotti che arrivano sulla tavola, quindi anche di sicurezza e controllo delle aziende che nascono e si diffondono . Son quindi pervenuti i saluti del Dott. Giuseppe Chillemi, avvocato, Presidente dell’Associazione ‘La strada del vino di Casavecchia di Pontelatone’ che non potendo essere presente, è stato sostituito dall’Ing. Cesare Avenia, Presidente di Vitica, altra Azienda che lavora sul territorio per la tutela e la valorizzazione del vino.

Si sono susseguiti quindi gli interventi del Dottor Paolo Torrelli su ‘Agricoltura Biologica e Sistemi di Qualità alimentare nazionale e affari generali Mipaaft’ che ha dimostrato quanto le istituzioni non siano lontane da questa dottrina ritenuta sempre più investimento del futuro, e quanto il sistema che lo regola sia sempre più regolato per fare in modo che l’agente chimico del passato, per migliorare il prodotto, sia sostituito da una seria ricerca delle tecniche naturali per lo sviluppo delle attitudini agricole di certi territori, che richiedono anche una seria preparazione in agronomia e in una nuova serie di aziende e consorzi che lavorano in attività volte alla tutela, alla diffusione e all’internazionalizzazione dei prodotti e delle aziende stesse, come ha ricordato all’inizio Il Dottore Domenico Letizia.

L’intervento sul ‘Nuovo regolamento biologico: food safety e food security. Focus sui casi pratici’ della Dottoressa Margherita Cattolico, Avvocato e vice preidente dell’Irepi non si è potuto svolgere per una indisponibilità della relatrice che ha mandato un messaggio di saluto. Successivamente ha preso la parola il Dottore Alessandro D’Elia , Vice Presidente di Ass.o.cert.bio ed ha relazionato su ‘Il ruolo degli ODC nel sistema di Controllo e Certificazione del Biologico’ , evidenziando non solo che molte attività di controllo e certificazione sono in piedi e regolano il bello ed il cattivo tempo per il futuro di molte aziende del settore, ma che la vita delle stesse è legata al rispetto delle tabelle certificative che controllano sia l’andamento del prodotto con agenti chimici , che il rispetto delle norme europee sul controllo di questi agenti.

Gli altri interventi attesi, visto che l’evento si è protratto fino alle due, sono stati: ‘La gestione del vigneto biologico e la vinificazione biologica, aspetti e criticità’ con il Dottori Pietro Razzino, agronomo, e Elio De Rosa, agronomo; ‘Sviluppo e promozione dell’Agricoltura Biologica’ del Dottore Nicola Lalla, agronomo e funzionario della Regione Campana; ‘Sostenibilità e Biodiversità : la ricchezza del territorio, con il Dottore Cesare Avenia, Presidente di Vitica- Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini dop e igp della Provincia di Caserta, patrocinatore tra altri della manifestazione. Altri interventi, il Presidente dell’Associazione Città Parcheggio, Nicola Sorbo su ‘Principio di precauzione, biodiversità e tutela del paesaggio culturale nell’autonomia regolamentare dei comuni’; del Dottore Girolamo Nacca, Commecialista e Revisore Legale, sul ‘ Credito di Imposta R&S- Start Up innovative e Credito Agevolato e infine il Dottore Sergio Passariello, CEO di Euromed International Trade Scart, su ‘Il CETA tra regolamentazione nel settore agricolo ed internazionalizzazione’.