Agricoltura, contro l’abbandono dei terreni stanziati ad Amalfi 150mila euro a fondo perduto

Centocinquantamila euro per sostenere la gestione attiva dei fondi agricoli e contrastare l’abbandono dei terreni. Tutto questo nell’intento di sostenere il sistema agricolo di Amalfi (Salerno) che la Fao ha recentemente dichiarato patrimonio mondiale. Con queste finalità l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha dato il via libera a una procedura di avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a fondo perduto destinati ai proprietari di fondi agricoli situati nel territorio comunale. “L’iniziativa riconosce il ruolo strategico che l’agricoltura e la manutenzione dei terrazzamenti svolgono nella salvaguardia del territorio, non solo sotto il profilo ambientale e paesaggistico, ma anche come presidio fondamentale contro il dissesto idrogeologico”. Così Milano che aggiunge: “Si tratta di una misura che prevede l’impiego di importanti risorse dal bilancio comunale, nella misura di 50mila euro all’anno. Questo bando parte con uno stanziamento di 100mila euro che saranno subito integrati con ulteriori 50mila euro provenienti dal bilancio 2026. Intendiamo dare un sostegno concreto al comparto anche in virtù dell’ingresso nella famiglia esclusiva della Fao che conta 102 siti in tutto il mondo. Ricordiamo che dall’agosto scorso siamo il terzo sito italiano ad avere ottenuto il riconoscimento Giahs, quale sistema agricolo di importanza globale ed il primo unico ad avere al contempo anche quello di patrimonio Unesco per l’importanza del nostro paesaggio”.

L’avviso al momento prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 100mila euro, stanziata con fondi di bilancio comunale. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2 euro al metro quadrato, per superfici agricole comprese tra 100 e 2mila mq, e sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili. Possono presentare istanza esclusivamente le persone fisiche proprietarie di terreni agricoli situati nel territorio comunale di Amalfi, purché i fondi siano: regolarmente identificati al catasto terreni; attivamente coltivati e mantenuti in condizioni di nettezza; non pertinenziali ad immobili; non utilizzati per attività imprenditoriali agricole né concessi a terzi per tali finalità. La partecipazione al bando prevede inoltre l’adesione gratuita alla Comunità Giahs del sistema agricolo di Amalfi, quale strumento di condivisione e tutela del patrimonio agricolo e paesaggistico locale. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2026, utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblico.

L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it oppure in modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura. “I terreni coltivati e correttamente manutenuti rappresentano infatti un elemento essenziale di equilibrio e sicurezza per un territorio fragile e complesso come quello amalfitano – dice Antonietta Amatruda, consigliera delegata all’Agricoltura – Un valore ulteriormente rafforzato dal riconoscimento internazionale ottenuto dal sistema agricolo di Amalfi, inserito tra i Patrimoni Agricoli di rilevanza mondiale che ne attesta l’elevato valore culturale e la capacità di resilienza nel tempo. In questo contesto, i proprietari dei fondi agricoli che si prendono cura dei terrazzamenti, anche senza svolgere attività agricola professionale, costituiscono una risorsa preziosa per la conservazione dinamica del paesaggio rurale e per questo vanno sostenuti in questa attività agricola sempre più eroica”.