Agricoltura, Csr Campania 2023-2027: riprogrammate risorse per oltre 65 milioni

La Regione Campania riprogramma le risorse del Complemento di sviluppo rurale (Csr) 2023-2027, per un valore complessivo di oltre 65 milioni di euro, per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del settore primario. La rimodulazione consentirà di rendere gli interventi ancora più mirati, valorizzando le specificità dei nostri sistemi agricoli e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle aree interne”. Ad annunciarlo è l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, commentando la proposta di modifica del Csr predisposta dalla Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e trasmessa al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Il Masaf provvederà quindi a inoltrare la proposta alla Commissione europea nell’ambito della revisione del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027, di cui il Csr Campania costituisce la declinazione regionale. “Abbiamo realizzato – sottolinea Serluca – una riallocazione delle risorse disponibili, indirizzandole verso gli interventi che registrano una maggiore domanda, così da garantire una risposta più puntuale ai fabbisogni del comparto. In primo luogo, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 45 milioni di euro, garantiamo anche per il 2027 la continuità del sostegno al reddito alle circa ventimila aziende agricole che operano in aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e che, di conseguenza, sostengono maggiori costi di produzione. Inoltre, abbiamo destinato quasi 28 milioni di euro all’intervento dedicato al benessere animale , in vista dell’apertura di un bando nel 2027, accogliendo le istanze delle imprese impegnate su questa importante misura, che genera ricadute positive anche sulla qualità e salubrità delle produzioni zootecniche”.