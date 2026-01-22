Agricoltura, Fagri compie 30 anni: prima festa del made in Italy

A Lecce, presso il Convitto Palmieri, la FAGRI ‐ Filiera Agricola Italiana, che riunisce 110 mila aziende agricole italiane, ha celebrato con un evento emozionante i primi 30 anni di storia dell’Organizzazione Agricola alla presenza di autorità e agricoltori che hanno esposto i loro prodotti di eccellenza enogastronomica.

La giornata è iniziata con un convegno tematico dal titolo “Trenta anni di FAGRI, l’agricoltura che guarda al futuro” e a seguire il prestigioso Premio internazionale di cucina mediterranea “Chef in…Mostra” con chef internazionali che hanno preparato alcuni piatti espressione della loro cultura culinaria. A fare da cornice nello splendido chiostro del ‘500 l’esposizione di eccellenze enogastronomiche pugliesi.

“E’ stato per noi una grande emozione celebrare i primi trent’anni e ripercorrere i successi raggiunti insieme agli agricoltori italiani – commenta il presidente di FAGRI nazionale Gianfranco Grieci – Ora però ci attendono nuove sfide e dobbiamo organizzare e progettare i prossimi 30 anni per il mondo agroalimentare italiano.

Siamo orgogliosi del riconoscimento da parte dell’UNESCO della cucina italiana e dei prodotti agroalimentari italiani come Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità. Abbiamo voluto scegliere Lecce, per celebrare i 30 anni di Fagri e la prima festa del made in Italy, in quanto rappresenta la Città per eccellenza della cultura e della tradizione enogastronomica italiana”.