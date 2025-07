Agricoltura, fari puntati sulla Pac all’assemblea nazionale di Coldiretti

Il taglio del 20% delle risorse della Pac, definito dai vertici di Coldiretti un “disastro annunciato”, sarà il tema al centro dell’assemblea nazionale della Coldiretti, in programma lunedì 21 luglio a partire dalle ore 10 presso il Teatro Eliseo di Roma. L’iniziativa si svolge in un momento cruciale per il settore primario, segnato dalle scelte folli contenute nella proposta del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell’Unione europea, che prevede l’accordo dei fondi della Politica agricola le in un’unica voce di bilancio.

Una misura che Coldiretti giudica inaccettabile e contro cui ha annunciato una mobilitazione permanente per i prossimi 2 anni con azioni di protesta promosse dai giovani agricoltori, come quelle di questi giorni che si sono svolte in contemporanea a Bruxelles e Roma, con cartelli e striscioni raffiguranti la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e con scritte come “Benvenuti a Vonderland” e “Questa non è Europa”.

All’assemblea interverranno il presidente nazionale Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, assieme a migliaia di agricoltori provenienti da tutte le regioni italiane. Prevista la partecipazione di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e commissario per la Politica regionale, e di Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.