Agricoltura, fondi a filiere e distretti bio: 4 milioni per la transizione ecologica

Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il primo avviso per il finanziamento di progetti di carattere nazionale diretti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e a promuovere filiere bio e distretti di agricoltura biologica.

La dotazione del bando, pari a 4 milioni di euro, proviene dal Fondo agricoltura biologica, istituito dalla legge di bilancio 2020 e disciplinato solo con decreto del 14 ottobre 2022, pubblicato nel dicembre scorso in Gazzetta ufficiale.

Lo strumento è diretto alla concessione di contributi per promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso il sostegno alla riconversione alla produzione con metodo biologico, di incentivi alla collaborazione e all’integrazione fra i soggetti della filiera e al finanziamento di azioni volte a stimolare le relazioni di mercato e l’impatto della valorizzazione dei prodotti bio sull’economia dei territori interessati.

In particolare, il 40% delle risorse è destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende, il 30% è riservato a interventi proposti da associazioni biologiche e il restante 30% agli interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.

I progetti possono avere carattere nazionale o locale. Nel primo caso devono essere coinvolte almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane e occorre assicurare ricadute in ambito nazionale; i progetti a carattere locale, invece, devono essere realizzati in ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell’area definita dall’intervento.

Per i progetti a carattere nazionale le domande possono essere presentate dalle associazioni biologiche oppure dalle filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese.

Prevista flessibilità nell’assegnazione delle risorse, qualora in una delle due categorie di progetti (nazionale o locale) non venissero presentate domande di contributo tali da esaurire i fondi disponibili, insieme alla possibilità di stanziare ulteriori finanziamenti qualora le istanze presentate eccedessero le disponibilità previste.

In ogni caso, l’intensità di aiuto non può superare il 100% dei costi ammissibili e gli aiuti per servizi di consulenza devono rispettare il massimale di 1.500 per consulenza.

Gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, nella misura in cui riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Il cumulo in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, è ammesso purché non porti al superamento dell’intensità di aiuto (o l’entità dell’aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere inviate via PEC al Masaf entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 27 marzo, quindi entro il 26 aprile 2023.