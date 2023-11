Agricoltura, Fondo Innovazione Ismea: domande al via da 15 novembre

Aprirà mercoledì 15 novembre alle 12 lo sportello telematico per la presentazione delle domande per accedere al Fondo Innovazione di Ismea. E, a breve, sul sito di Ismea, saranno pubblicate le FAQ mentre non è stato escluso che la modulistica completa da presentare per la partecipazione al bando venga resa pubblica nei prossimi giorni. Le domande saranno accettate sino al 133% dei fondi a disposizione per questa prima annualità del triennio, 75 milioni di euro, solo se complete di documentazione. In un convegno organizzato alla Fiera Rive (Rassegna Internazionale di Viticoltura ed Enologia) di Pordenone da Federacma, Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole e da giardinaggio, ci si è confrontati sulle possibilità offerte sull’imminente Fondo Innovazione di Ismea ed è stato il responsabile della Direzione Servizi per le Imprese di Ismea, Giorgio Venceslai ad illustrare i diversi aspetti tecnici e operativi dello sportello telematico. Alle risorse del Fondo Innovazione, si sommano i 400 milioni di euro del bando Meccanizzazione, di cui le regioni hanno l’obbligo di emanare i relativi decreti attuativi entro fine anno. Ad illustrare lo stato dell’arte dei provvedimenti, sono stati gli assessori regionali all’agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, Stefano Zannier, della Sardegna, Valeria Satta, e del Veneto, Federico Caner, coordinatore commissione politiche agricole Conferenza delle Regioni, che hanno confermato l’apertura al confronto con i concessionari e le associazioni agricole. “È stato un anno complesso per i dealer e ci auguriamo che presto queste misure diventino attive, sbloccando finalmente tutta una serie di finanziamenti per il comparto agricolo – ha concluso il presidente di Federacma, Andrea Borio – Ringraziamo le autorità politiche che ci hanno onorato della loro presenza e Ismea per le tante risposte che hanno chiarito le procedure e le possibilità che il Fondo Innovazione mette a disposizione del settore primario”.