Agricoltura, hub territoriali di innovazione: bando della Regione Campania

Con decreto dirigenziale numero 83 del 23 marzo 2023, la Regione Campania – assessorato all’Agricoltura ha approvato il bando per la selezione di partenariati finalizzati alla realizzazione e gestione dei centri territoriali per la divulgazione agricola e la diffusione delle innovazioni – CeDADI, nell’ambito dell’intervento SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, previsto dal Csr Campania 2023-2027.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rafforzamento dell’AKIS regionale (Agricultural Knowledge and Innovation System), attraverso il quale l’assessorato all’Agricoltura intende strutturare un sistema stabile e integrato per la gestione, il trasferimento e la diffusione della conoscenza nel settore agricolo e agroalimentare, in risposta alle sfide della transizione ecologica e digitale, dei cambiamenti climatici e della sostenibilità. “Con questo intervento – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – mettiamo in campo un sistema che avvicina concretamente l’innovazione agli agricoltori. I CeDADI sono presidi territoriali che accompagneranno le imprese nei processi di crescita e adattamento, valorizzando le competenze e creando nuove opportunità per i giovani e per chi opera già nel settore. In generale, con l’attivazione dell’intervento SRG09 prende avvio un nuovo percorso strutturato di informazione e conoscenza in agricoltura, orientato a rafforzare la competitività delle imprese, la qualità del lavoro e la coesione dei territori rurali della Campania”. I CeDADI sono sia strutture fisiche sia hub informativi che puntano a collegare imprese, ricerca e formazione, favorendo innovazione e sviluppo. L’intervento prevede un investimento complessivo di 16 milioni di euro per la selezione di almeno dieci centri distribuiti sul territorio regionale, con attività programmate su base pluriennale fino al 2029 e con l’obiettivo di garantire continuità operativa nel medio-lungo periodo, per tutta la futura programmazione 2028-2034. Nei centri è previsto l’impiego di cinquanta divulgatori appositamente formati dalle cinque università pubbliche campane, per garantire un supporto qualificato e capillare alle imprese del territorio.