Agricoltura, incentivi Isi Inail 2025: oltre 6mila domande nel “click day”

Si e’ concluso regolarmente il click day del bando Isi 2025, 16esima edizione dell’iniziativa con cui l’Inail a partire dal 2010 ha messo a disposizione del sistema produttivo italiano oltre 4,7 miliardi di euro a fondo perduto per migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei 20 minuti di apertura dello sportello informatico sono stati oltre seimila gli utenti che hanno inserito online i codici identificativi associati ai propri progetti per il settore dell’agricoltura primaria. Le richieste di finanziamento presentate entro la scadenza dello scorso 28 maggio hanno superato quota 13mila, ma la procedura di ieri ha interessato solo i progetti presentati per gli assi 5.1 (imprese agricole) e 5.2 (giovani agricoltori) che non sono rientrati negli elenchi No Click Day (NCD) pubblicati il 3 giugno sul sito dell’Inail.

Le 7.137 domande presentate per il bando Isi Generalista, che comprende i primi quattro assi dedicati alla riduzione dei rischi tecnopatici, all’adozione dei modelli organizzativi, alla prevenzione dei rischi infortunistici, alla bonifica dell’amianto e a settori di attivita’ specifici, sono state invece tutte ammesse alla fase di caricamento della documentazione richiesta, senza necessita’ di partecipare al click day. A queste si sono aggiunte le 15 domande dell’asse 5.1 per la regione Sardegna e le due relative all’asse 5.2 della regione Liguria. L’ultima edizione del bando ha confermato uno stanziamento complessivo di 600 milioni di euro, introducendo significative novità per favorire l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. In particolare, e’ stata avviata in via sperimentale la possibilita’ di finanziare interventi aggiuntivi al progetto principale, come l’acquisto di sistemi intelligenti per la protezione dei lavoratori, soluzioni per contrastare lo stress termico e l’installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia. Il corretto svolgimento dello sportello informatico e’ stato garantito da una specifica progettazione dell’applicativo software, sviluppato per ostacolare i sistemi di invio automatico, inclusi quelli supportati dall’Intelligenza Artificiale. La piattaforma ha operato respingendo gli accessi generati da applicativi terzi e consentendo di intercettare molti tentativi elusivi. Come stabilito dalle Regole tecniche, richiamate dall’art. 14 dell’Avviso pubblico Isi 2025, a tutela della parita’ di trattamento dei partecipanti, l’utilizzo di strumenti automatici o basati su IA comporta l’annullamento e la conseguente esclusione dagli elenchi cronologici. Il contributo massimo erogabile per ogni progetto e’ pari a 130mila euro, con una copertura delle spese pari al 65%, che puo’ raggiungere l’80% per i giovani agricoltori e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilita’ sociale. A seguito delle verifiche di regolarita’ e dei suddetti provvedimenti di esclusione, gli elenchi cronologici provvisori di tutte le domande inoltrate durante la giornata di oggi, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per l’assegnazione del finanziamento, saranno pubblicati secondo le tempistiche previste dal calendario allegato al bando e potranno essere consultati nella pagina a esso dedicata sul portale dell’Istituto.