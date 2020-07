Agricoltura, interventi per oltre 300 milioni attraverso il Fondo Infrastrutture strategiche

Nei prossimi mesi partiranno gli investimenti del Fondo Infrastrutture Strategiche che prevede interventi per circa 300 milioni di euro diluiti su circa 10 anni. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, intervenendo stamane ad un webinar promosso dall’Anbi, sottolineando che in questi mesi gli uffici del ministero non si sono mai fermati, con gli investimenti previsti dal Programma di sviluppo rurale nazionale e dal Piano Operativo Agricoltura che proseguono in maniera spedita. “La programmazione e’ stata portata a termine nei mesi scorsi in accordo con le Regioni: entro settembre saranno adottati i decreti di concessione per primi 12 progetti per complessivi 70,8 milioni di euro. Altri 13 progetti, per oltre 108 milioni di euro, partiranno invece nei primi mesi 2021, gli altri ancora nel 2022. Un ulteriore consistente programma di nuovi investimenti partira’ a fine 2020, non appena la Presidenza del Consiglio formalizzera’ il DPCM sulle infrastrutture strategiche (esercizio 2020), il cui iter di adozione, che prevede la consultazione del Parlamento, e’ ormai quasi ultimato”, ha detto Bellanova.