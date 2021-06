Agricoltura, Ismea: a marzo primi segnali di ripresa su agrimercati

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Il mese di marzo fa registrare i primi veri segnali di recupero dopo la crisi innescata dal Covid. Secondo il report Agrimercati di Ismea, è infatti dalla fine del terzo trimestre che migliorano una serie di indicatori economici. Primi tra tutti l’export che grazie allo slancio di marzo (+10,6%, dopo il -4,7 di gennaio e il 0,4% di febbraio) fa sì che il primo trimestre del 2021 si collochi del 2,2% al di sopra del livello dello stesso periodo dell’anno scorso, quando ancora l’Italia non era stata travolta in pieno dall’emergenza socio-sanitaria globale. La tendenza al recupero delle spedizioni all’estero risulta poi ulteriormente rafforzata anche ad aprile che ha fatto registrare un incremento in valore del 22,3% su base annua.