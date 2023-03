Agricoltura, la siccità mette a rischio default 300mila imprese

Solo in Italia sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall’emergenza siccità. Un problema che riguarda gran parte dell’Europa, dalla Francia centrale e sud-occidentale alla Spagna settentrionale fino alla Germania meridionale. Oltre ad ampie aree di Grecia, Bulgaria e Turchia. La mappa europea del programma Copernicus mostra allarmi e allerte sulla bassa umidità del suolo in molte parti meridionali del Continente con effetti sull’ambiente, sull’agricoltura e sugli usi civili. Il fiume Po è a secco e al Ponte della Becca (Pavia) si trova a meno 3,2 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate. In Germania le acque basse del Reno ostacolano il traffico commerciale costringendo le barche dirette verso l’Europa centrale a caricare a metà capacità. In Spagna, a Barcellona, sono state adottate limitazioni per innaffiare i parchi.