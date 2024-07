Agricoltura, lotta al Mal Secco dei limoni: domani le linee guida regionali

Verranno pubblicate domani le linee guida della Regione Campania per contrastare il mal secco dei limoni. Lo ha annunciato ieri sera l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, intervenendo in collegamento video al convegno, promosso da Confagricoltura Salerno ad Amalfi, presso l’azienda agricola Salvatore Aceto. Caputo si è assunto anche l’impegno di prevedere una specifica misura di finanziamento nel nuovo Csr (Complemento sviluppo rurale) della Campania 2021-2027 Dai diversi produttori presenti è stata sottolineata l’esigenza di una loro partecipazione ad una cabina di regia regionale da istituire al più presto. La gravità della situazione è nota. Negli ultimi tempi, complici l’andamento climatico instabile e in continuo cambiamento, e la sempre maggiore ristrettezza di prodotti fitosanitari disponibili sul mercato, la malattia è tornata a rappresentare un fattore limitante la produttività dei limoneti. Nel 2023, su una superficie regionale stimata di 250 ettari, circa 40 ettari sono stati interessati dalla malattia con danni fino al 80% della produzione. Al convegno di Amalfi è stato presentato dal Centro Crea di Caserta (Consiglio per la ricerca in agricoltura), il progetto di ricerca nazionale sul mal secco degli agrumi finanziato dal Masaf a cui partecipano pure le Università di Catania e Reggio Calabria. Intanto, le linee guida regionali forniranno le indicazioni ai produttori sulle azioni da adottare per la prevenzione della malattia, che è fondamentale ai fini dell’applicazione di una strategia di difesa fitosanitaria ecosostenibile. Confagricoltura e l’assessore Caputo hanno stabilito di incontrarsi a settembre per fare il punto sul progetto di ricerca.