Agricoltura, nel Casertano un lavoratore su 3 è straniero

E’ straniero il 30% dei lavoratori impiegato in agricoltura nel Casertano; un dato ufficiale che nasconde un secondo “dato reale”, ovvero che sono molti di piu’ gli stranieri impiegati nei campi, al momento pero’ veri e propri fantasmi che sfuggono a qualsiasi controllo. Se n’e’ discusso a Caserta nel corso della tavola rotonda “Presidio 3.0” sul tema dello sfruttamento lavorativo della manodopera straniera tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universita’ degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e organizzata dalla Caritas. Il dato ufficiale, su cui si e’ innestato il dibattito sul “dato reale”, e’ stato diffuso dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). “Cio’ che e’ emerso – spiega Gianluca Castaldi della Caritas- e’ che il numero di stranieri impiegati nel settore agricolo e’ enorme; molti hanno contratti che non vengono rispettati, visto che lavorano 12 ore e guadagnano molto di meno di quanto emerge dal contratto. Altri non appaiono da nessuna parte, sono fantasmi”. Ufficialmente sono 10872 gli stranieri a lavoro nei campi in tutta la Campania, di cui 6782 extracomunitari, perlopiu’ africani, 4mila provenienti da Paesi Ue. Il primato degli stranieri impiegati tocca a Salerno con quasi la meta’ (47%), quasi tutti assunti per la lavorazione della quarta gamma (verdure e prodotti ortofrutticoli freschi); poi c’e’ Caserta con il 30%, impiegati soprattutto nel comparto ortofrutticolo e bufalino, quindi Napoli (13%), e Avellino e Benevento con un numero minimo. Sul fenomeno la Caritas ha attivato gia’ dal 2014 il Progetto Presidio, finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che vede coinvolti vari territori del sud e nord Italia particolarmente segnati dal problema dello sfruttamento lavorativo della manodopera stagionale straniera. Il Progetto e’ infatti attivo in Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Piemonte, ed offre servizi di primaria e secondaria assistenza ai lavoratori stranieri: assistenza amministrativa per rinnovo e rilascio di permessi di soggiorno, sostegno legale, accompagnamenti e facilitazione all’accesso ai servizi, assistenza sanitaria, erogazione di beni di prima necessita’, sportelli informativi fissi ed itineranti.