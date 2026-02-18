Agricoltura, Ong in campo contro la deregolamentazione dei pesticidi

Appello di 11 associazioni nazionali al Governo per fermare la deregolamentazione dei pesticidi in Europa. Le Ong hanno inviato una lettera ai ministri dell’Agricoltura, della Salute e dell’Ambiente esprimendo “preoccupazione per la proposta di regolamento Omnibus sulla sicurezza di alimenti e mangimi presentata dalla Commissione Europea”. Le Ong denunciano come “la proposta, presentata con il pretesto della semplificazione normativa, rappresenti in realtà un pericoloso arretramento per la protezione della salute pubblica e dell’ambiente, in continuità, anche se in modo non trasparente, con una deriva normativa inaccettabile”. Il provvedimento, spiegano le associazioni in una nota, “rischia di smantellare un impianto normativo costruito in decenni di legislazione europea per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente”. Con questo “ennesimo provvedimento Omnibus verrebbe introdotta la possibilità di concedere approvazioni illimitate per le sostanze attive, eliminando le revisioni sistematiche necessarie per ritirare dal mercato pesticidi la cui pericolosità emerge da nuove evidenze scientifiche”. “Chiediamo con forza al Governo italiano di opporsi e respingere integralmente questo provvedimento in tutte le sedi europee, difendendo l’integrità della legislazione Ue e il principio di precauzione”, affermano le Ong:

Acu – Associazione Consumatori e Utenti;

Aida – Associazione Italiana di Agroecologia;

Associazione Italiana Agricoltura Biodinamica;

Federazione Nazionale Pro Natura;

Greenpeace Italia;

Isde Medici per l’Ambiente;

Lipu;

Upbio – Unione Produttori Biologici;

Rete Semi Rurali Ets;

Terra!;

Wwf Italia.