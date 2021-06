Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio dei Ministri dei nuovi criteri di riparto dei fondi Feasr destinati alle Regioni del Mezzogiorno per il periodo transitorio 2021/2022”. Così in una nota congiunta Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, e Carmelo Miceli, deputato Pd e componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.