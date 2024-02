Agricoltura, primo avviso del progetto Spade: contributi fino a 60mila euro

C’è tempo fino al 10 aprile 2024 per partecipare al primo bando del progetto Spade, che ha l’obiettivo di promuovere pratiche agricole efficienti e sostenibili attraverso l’uso della tecnologia dei droni.

Nello specifico, il progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il bando Horizon-CL6- 2021-GOVERNANCE-01, intende sviluppare un ecosistema intelligente con l’impiego di veicoli aerei senza pilota (UAV, alias droni) per promuovere servizi digitali sostenibili a beneficio di un ampio numero di utenti finali nei settori della produzione vegetale, della silvicoltura e dell’allevamento.

Nello specifico, l’obiettivo principale del primo bando è identificare e finanziare sei progetti creativi che miglioreranno le capacità di utilizzo della tecnologia dei droni e dell’innovazione nel settore agricolo, forestale e zootecnico.

Per essere ammessi al finanziamento, i candidati devono allineare le loro soluzioni a uno dei tre gruppi di casi studio Spade: Open-Field Case Study Integration (Spagna) – il caso di studio in campo aperto in Spagna si concentra principalmente su casi d’uso distinti nelle colture di patate e nelle colture a terrazze; Forestry Case Study integration (Norvegia) – nella Norvegia meridionale Spade implementerà tre casi d’uso basati sulla silvicoltura; Live-stock Case Study integration (Grecia) – l’obiettivo primario è quello di migliorare e promuovere l’allevamento di pecore attraverso il pascolo e il monitoraggio della salute sull’isola greca di Lesbo. Utilizzerà UAV multiuso in varie configurazioni, sincronizzati con i servizi di gemellaggio digitale della piattaforma Spade. Il budget totale disponibile è di 360.000 euro, con un massimo di 60.000 euro per destinatario.