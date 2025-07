Agricoltura, progetti a carattere sociale: 120mila euro per le tre migliori soluzioni

Quest’anno celebra il decimo anniversario della legge quadro 141/2015 sull’agricoltura sociale. Proprio nel 2015, infatti, la Confederazione è stata la prima ad attivarsi istituendo un premio nazionale a favore delle iniziative più meritevoli messe in campo in questo settore da parte di imprese e cooperative. La decima edizione del bando testimonia tale impegno, un investimento che va oltre il sostegno economico: coltivare il sociale è da sempre una prerogativa dell’agricoltura, strumento di cura e integrazione per persone fragili, famiglie e intere comunità locali. Un ponte tra terra e speranza, dove il lavoro nei campi si trasforma in occasione di riscatto e dignità.

L’apertura della decima edizione del bando coincide anche con la ripresa delle attività dell’Osservatorio istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, di cui Confagricoltura fa parte, che dovrebbe fornire criteri uniformi per la formazione e il riconoscimento degli operatori e monitorare le attività di agricoltura sociale in Italia. Al bando 2025 possono partecipare le imprese agricole, le cooperative sociali, anche in associazione con altri attori del terzo settore, ma che prevedano, come capofila, un imprenditore agricolo oppure una cooperativa sociale che svolga attività agricole. Alla “sezione speciale”, con il premio aggiuntivo di 20.000 euro per progetti dedicati alla gestione e riqualificazione del verde pubblico, possono prendere parte anche gli enti del Terzo Settore non agricoli, purché attivi in questo ambito.

