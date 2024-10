Agricoltura, progetti di promozione vini: pubblicato l’elenco dei beneficiati

Il Masaf ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dei contributi Ocm vino promozione per la campagna 2024-25. La graduatoria provvisoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti ammissibili è composta di 12 soggetti, ai quali vengono complessivamente distribuite risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2024/2025 per 21.723.793 milioni di euro e 6,7 milioni di euro a valere sui successivi esercizi finanziari. I beneficiari sono, in ordine di punteggio decrescente, La Marca Vini e Spumanti che ha presentato un progetto da 6,9 milioni e prenderà un contributo pari a 2,7 milioni di euro; Federdoc (progetto da 516mila euro e un contributo da 253mila), il gruppo vinicolo Santa Margherita (progetto da 8,8 milioni e 3,5 milioni di contributo), Casa Vinicola Botter (progetto da 3,3 milioni e contributo da 1,3 milioni), la costituenda Ati Italy to us (progetto da 1,083 milioni e 541mila euro di contributi), Amaranth (progetto da 3,159 milioni e 1,57 di contributi). E ancora, la costituenda Ati con capofila Shenk Italia (progetto da 4,1 milioni e contributi per 2 milioni), Univini-Viticoltori italiani (progetto da 3,1 milioni e contributo da 1,5 milioni), Casa vinicola Zonin (progetto da 9,7 milioni e contributo da 3,9), Vigneto Italia (progetto da 1,08 milioni e 542.000 di contributi), Nosio (progetto da 7,8 e contributo da 3,1 milioni), la costituenda Ati W.W.W. (progetto da 4,4 milioni e contributi per 2,2), Confagri wine promotion scarl (progetto da 1,64 milioni e contributi per 657mila euro), Consorzio Magellano (progetto da 1,47 milioni e 736mila di contributi), Istituto del vino italiano di qualità (progetto da 7,9 milioni di euro e 3,1 milioni di contributi) e infine l’Associazione Be Wines con un progetto da 1,27 milioni di euro e un contriuto di 511mila euro.