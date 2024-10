Agricoltura, progetti per l’innovazione: sesta edizione del Premio “Filippo Re”

Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line annunciano l’avvio della sesta edizione del “Premio Filippo Re – Ambiente, Economia, Territorio e Società”. Il premio, intitolato al famoso botanico e agronomo italiano, primo segretario dell’Accademia e uno dei suoi più illustri padri fondatori, del valore economico di 2.500 euro, quest’anno sarà assegnato alla pubblicazione scientifica che, con approccio multidisciplinare, originale e sguardo d’insieme, proporrà nuove idee e progetti che portino l’innovazione al centro di una agricoltura sempre più votata alla sicurezza alimentare e allo sviluppo economico delle filiere agroalimentari. Premi del valore di 500 euro verranno assegnati a chi si classificherà al secondo e terzo posto.

Il rapporto che lega agricoltura e innovazione è una tematica ormai centrale e di grande attualità per gli sviluppi degli studi agronomici che, sempre più, devono far fronte alle nuove esigenze mondiali di prodotti agroalimentari sani e sicuri per la salute umana, rispettosi dell’ambiente, ma anche delle necessità di sostenibilità economica per le aziende. La consegna del Premio avverrà durante l’inaugurazione del 218° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura che si terrà, ad Aprile 2025, presso la Sala dello Stabat mater di Palazzo dell’Archiginnasio a Bologna.

Il Premio, diventato ormai importante punto di riferimento nazionale per gli studi scientifici in ambito agronomico, da anni vede una grande partecipazione, con numerosi paper di alta caratura scientifica provenienti da tutta Italia.

Possono concorrere al bando (scaricabile nella “Sezione Premio Filippo Re” del sito dell’Accademia Nazionale di Agricoltura www.accademia-agricoltura.it), articoli e pubblicazioni scientifiche, editi da Testate registrate e Annali di Accademie nel corso degli anni solari 2023 e 2024. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dall’autrice o autore principale, ovvero da altra autrice o altro autore, con consenso dell’autrice/autore principale, di cittadinanza italiana e che alla data di pubblicazione del lavoro per cui si presenta la candidatura non abbia ancora compiuto il 40° anno di età. Ogni partecipante potrà presentare un solo articolo e la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data del 31 gennaio 2025, in formato elettronico pdf, inviando apposita e-mail all’indirizzo premiofilippore@accademia- agricoltura.it con oggetto “Domanda Ammissione Premio Filippo Re”. I lavori candidati saranno esaminati da un’apposita commissione che premierà l’articolo o la pubblicazione che saprà distinguersi per il grado di innovazione, per lo studio analitico eseguito rispetto allo stato dell’arte e per l’approccio multidisciplinare. I tre lavori selezionati come finalisti verranno presentati dalle autrici e dagli autori durante un incontro, appositamente organizzato prima dell’assegnazione del premio, e saranno diffusi attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line mediante una presentazione video di massimo 5 minuti.