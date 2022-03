Agricoltura, rischio default per migliaia di aziende del Sud

Cia-Agricoltori Italiani davanti a 5mila cerealicoltura, zootecnia) e incentivi alla semina del mais, in grado di tutelare un prodotto indispensabile a tutta la filiera della produzione alimentare legata ai nostri allevamenti”. Aumenti incontrollabili delle materie prime e dei mangimi per le stalle, costi di produzione impazziti, rallentamento nella logistica e blocchi della produzione i problemi principali. “L’agricoltura è a rischio default, serve subito un nuovo piano che freni le speculazioni sui prezzi e affronti le ripercussioni della guerra in Ucraina”. E’ l’appello didavanti a 5mila produttori agricoli , in Basilicata, provenienti da tutte le regioni del Sud. Cia chiede, inoltre, “interventi specifici sui comparti direttamente colpiti dalla crisi bellica () e incentivi alla semina del, in grado di tutelare un prodotto indispensabile a tutta la filiera della produzione alimentare legata ai nostri allevamenti”. Aumenti incontrollabili dellee dei mangimi per le stalle, costi di produzione impazziti, rallentamento nella logistica e blocchi della produzione i problemi principali.

Area strategica

Nel Mezzogiorno si registrano i valori più elevati di superficie agricola utilizzata (oltre 1,3 milioni di ettari a regione) e si concentrano oltre 70mila aziende (in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania il 46,9 per cento del totale nazionale). Realtà strategiche per le produzioni di olio e vino, ortofrutta, oltre che per il settore lattiero-caseario e florovivaistico. L’Agricoltura del Sud è da salvare.