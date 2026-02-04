Agricoltura sociale: premiato il Vivaio Tammaro di Pozzuoli per il progetto “Coltiviamo inclusione”

L’Azienda vivaistica Tammaro società agricola srl, con sede a Pozzuoli, è tra i vincitori della decima edizione del bando nazionale “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, aggiudicandosi un finanziamento di 40.000 euro grazie al progetto “Vivaio sociale: coltiviamo inclusione”. Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma, a Palazzo della Valle, alla presenza del Sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra.

Il bando, promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali, rappresenta da dieci anni uno dei principali strumenti di sostegno all’agricoltura sociale in Italia, valorizzando progetti capaci di coniugare impresa agricola, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

Il progetto del Vivaio Tammaro si caratterizza per il suo forte valore sociale e territoriale. Le attività vivaistiche e florovivaistiche diventeranno il fulcro di percorsi di inclusione socio-lavorativa che vedranno protagonisti i ragazzi con disabilità dell’associazione ODV “Bottega dei Semplici Pensieri”, realtà attiva sul territorio flegreo e con sede in un bene confiscato alla camorra nel comune di Quarto. Un’iniziativa che intreccia agricoltura, legalità e solidarietà, trasformando un luogo simbolo di riscatto in una concreta opportunità di crescita e autonomia.

«Questo premio rappresenta per noi un grande riconoscimento, ma soprattutto una responsabilità – dichiara Giovanni Tammaro, presidente dell’Azienda vivaistica Tammaro –. Crediamo fermamente che l’agricoltura possa e debba essere uno strumento di inclusione sociale. Con il progetto “Vivaio sociale: coltiviamo inclusione” vogliamo offrire ai ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri un’occasione reale di formazione, lavoro e dignità, costruendo insieme un modello di impresa agricola che metta al centro la persona e il territorio».

Con questo riconoscimento, l’Azienda vivaistica Tammaro entra a far parte delle eccellenze nazionali dell’agricoltura sociale, contribuendo a rafforzare il ruolo della Campania come laboratorio di innovazione sociale e sviluppo sostenibile.

M.O.