Agricoltura tra sfide globali e radici locali: il 27 maggio a Napoli un confronto sulla nuova Pac

Agricoltura tra sfide globali e radici locali: il 27 maggio a Napoli, insieme ad Un confronto sul ruolo strategico della Politica Agricola Comune nel sostenere le sfide del settore, con un’attenzione particolare al contesto campano. È in programma martedì 27 maggio 2025, alle ore 11.30, presso la sede di Confagricoltura Campania al Centro Direzionale di Napoli (Isola E7), l’incontro “La nuova Pac tra agricoltura globale e locale”, in partnership con Ansa, nell’ambito di un progetto della Dg Agri.

Nel corso dell’incontro il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, offrirà uno sguardo sullo scenario regionale, mentre il professor Fabian Capitanio, docente di Economia e Politica agraria all’Università degli Studi di Napoli Federico II, approfondirà gli aspetti tecnici e le ricadute operative della nuova programmazione europea.

Il confronto si arricchirà con le testimonianze di tre protagonisti del mondo produttivo: Rosario Rago (Rago Group), Niccolò Pasca di Magliano (Masseria Giòsole) e Gianmarco Pozzuto (G.M. Pozzuto srl), che racconteranno le esperienze aziendali in relazione alle nuove direttive europee. A chiudere la mattinata sarà l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, con una riflessione sulle prospettive territoriali della Pac.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui siti di Ansa e di Confagricoltura e sui canali di Confagricoltura Campania.