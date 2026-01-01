Agricoltura, transizione digitale e green: finanziamenti per startup e Università

È stato pubblicato il bando della partnership europea Agricolture of Data, per un’agricoltura più digitale, sostenibile e basata sui dati.Il bando mira a promuovere l’uso integrato di big data, intelligenza artificiale e strumenti digitali avanzati. L’obiettivo è rafforzare la competitività del settore, migliorare l’efficienza produttiva e contribuire alla transizione verso sistemi agricoli più resilienti ai cambiamenti climatici. In particolare, sono tre i topic finanziati: Data technologies and data management; Data-based solutions for sustainable agriculture; Data-based solutions for policy-making

Particolare attenzione è rivolta alla condivisione sicura dei dati, all’interoperabilità delle piattaforme e alla creazione di ecosistemi collaborativi che coinvolgano agricoltori, imprese tecnologiche, centri di ricerca e attori pubblici. I progetti dovranno dimostrare un chiaro impatto sull’uso responsabile delle risorse naturali, sulla riduzione degli sprechi e sul supporto alle politiche europee per la sostenibilità.

Possono partecipare imprese, startup, PMI, centri di ricerca, università, organizzazioni agricole e altri attori dell’ecosistema agroalimentare e digitale, singolarmente o in partenariato.

La scadenza per le proposte brevi è il 21 gennaio, mentre quella per la presentazione completa della proposta è il 21 luglio 2026.

