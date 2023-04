Agricoltura, zootecnia, industria e Gdo fondamentali per il Pil. Quando tutto va secondo i programmi

L’ Italia, nonostante sia presente nei primi dieci posti della lista dei paesi più industrializzati, conserva ancora buona parte della sua connotazione agricola. Certo, non è superfluo specificarlo, dagli anni del dopoguerra il comparto ha iniziato a percorrere un lungo itinerario che ha visto la mano dell’uomo spostare i suoi sforzi in quel settore verso produzioni a più alto valore aggiunto e lo stesso comportamento è ancora oggi in itinere. Ciò significa che, per soddisfare il fabbisogno corrente, il Paese sta ricorrendo senza indugio di sorta all’ approvvigionamento di alcuni prodotti di base da paesi extracomunitari. In quelle realtà riesce a spuntare prezzi più vantaggiosi rispetto al costo della produzione domestica. Anche caricata dal peso appena individuato, la bilancia commerciale italiana, per quanto riguarda la sezione dei prodotti agricoli, è in attivo. Per frapporre una linea di demarcazione tra il reale e le ipotesi più o meno surreali di produrre cibi di sintesi o artificiali che definir li si voglia. Attualmente è un argomento che sta interessando in maniera considerevole chi si occupa della vicenda, sulla spinta di esigenze da essere prese ancora in esame, quindi presunte o quasi. Esse sono emerse in tutta la loro importanza insieme all’avvio dei vari conflitti che stanno bruciando dappertutto nel mondo.

Come se tanto non bastasse, si è aggiunto a far danni anche l’andamento anomalo del clima insieme al deciso incrementarsl di comportamenti sociali contraddittori, come indica il tasso di deruralizzazione ancora in crescita a cui si contrappone un notevole ritorno alle lavorazioni agricole di persone inurbate oramai sature di stress. Sempre annotando che il fenomeno delle BRA (Braccia Rubate all’ Agricoltura) continua a espandersi, pur rimanendo una forma di ibrido, nel senso che il suo contributo alla evoluzione della specie è minimo se non addirittura nullo.Come spesso succede nei cambiamenti di ogni genere avvenuti nel corso dei secoli, è il compromesso la strada che molte volte permette di approdare al nuovo, usando come catalizzatore il buon senso. Attualmente, oltre al cibo di sintesi, espressione che vale cibo artificiale in versione più soft, si è sgombrato l’orizzonte a alternative che l’umanità ha giá conosciuto, seppure in campi diversi, che avrebbero dovuto far scuola al riguardo. Uno per tutti il freno al decollo di un’ invenzione che molti pensavano avrebbe avuto un impiego eccezionale: il telefax. I signori della telefonia tradizionale subirono, mentre la telecopiatrice prendeva sempre più posto negli uffici, il sorpasso di quelli della comunicazione mobile. Fu così che l’uso della posta elettronica e della messaggeria in generale mise alle corde oltre il telefax ,anche la telescrivente.

Così, ritornando nei campi o poco lontano da essi, si sta concretando una tempesta in un bicchiere d’acqua per ciò che concerne la possibilità di mangiare gli insetti, magari non conditi con il ragout ma con semplice olio di canna. Ora, se è vero che de gustibus non disputandum, vivendo gli italiani come del resto tutti gli europei in una società multietnica, è normale che se rispondono a un invito in una circostanza del genere “indovina chi viene a cena “, potrebbero imbattersi facilmente in una situazione gastronomica imbarazzante. Del resto, con tutti i distinguo del caso, non successe qualcosa del genere all’ inizio del secolo scorso, quando gli emigranti di ogni parte del mondo sbarcarono nelle Americhe? Probabilmente fu proprio allora che si crearono i presupposti di una cucina internazionale, nelle cui ricette si sarebbero potuti trovare gli spaghetti anche affiancati a mò di contorno a una bistecca di bisonte.

Ritornando all’attualità, potrebbe essere presa in considerazione una soluzione non nuova che prende spunto da esperienze già fatte proprio in Europa, precisamente in Olanda. I suoi abitanti, noti e consolidati mercanti, anche internazionali, sono altresì esperti allevatori di bestiame. Inoltre essendo il mare che lambisce le coste di quel Paese Basso molto pescoso, un buon numero di loro sono dediti appunto alla pesca. Circa mezzo secolo fa si accorsero che molto di quanto rimaneva nelle reti, non essendo impiegabile per l’alimentazione umana, tanto per caratteristiche intrinseche, tanto perchè il mercato non lo richiedeva, poteva essere stabilizzato con il freddo e poi ridotto in farina. Utilizzatori finali: il bestiame da allevamento, in particolare i maiali. Cosa potrebbe ostacolare l’impiego della farina di grillo o di altri insetti, da sola o mescolata a mangimi tradizionali, non è facile individuarla. I vantaggi che se ne potrebbero ottenere sono molteplici, tra essi spicca quello economico.

Anche perchè, quando gli animali sono al pascolo e vivono allo stato brado, se insieme all’erba trovano un insetto, di sicuro non lo scartano. Lungi dal pensare che quanto esposto possa risolvere, tra gli altri, il problema della fame, certo è che potrebbe almeno attenuarli. Del resto è noto che mangiando viene l’appetito, giusto per rimanere in tema. Nel caso affrontato, a cose fatte, potrebbe anche placare anche la fame là dove essa miete ancora vittime, soprattutto tra i più piccoli.

Bisogna ritornare con la memoria al dopoguerra del Paese. La maggior parte dei bambini dell’epoca sopravvissero e sono cresciuti grazie al latte condensato fornito dal governo americano, da mangiare spalmato su una fetta di pane. Dava a un bambino svezzato il nutrimento giusto per una giornata, È un prodotto di tecnologia che è ancora disponibile dopo oltre 70 anni di utilizzo ininterrotto.

A chi legge le conclusioni.