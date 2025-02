Agrifood: da Mcc, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto 50 milioni per la filiera del caffè

Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale hanno stanziato un plafond di 50 milioni di euro per supportare le imprese del comparto della torrefazione a far fronte alle difficoltà dovute all’incremento del prezzo del caffè e dei costi che ricadono sull’intera filiera.

Le aziende interessate potranno richiedere a Mediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto un finanziamento per esigenze di liquidità oppure per la realizzazione di investimenti di efficientamento dei processi produttivi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità Esg.

La concessione dei finanziamenti è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria sul merito creditizio da parte delle banche del Gruppo MCC e all’ammissione al Fondo di Garanzia per le Pmi.

Con lo stanziamento di queste risorse, Mediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto confermano il loro impegno a sostegno della filiera agroalimentare italiana che, con 1 milione e 200mila imprese e oltre 3 milioni e mezzo di addetti, è un settore di fondamentale importanza per il Paese e, in particolare, per il Mezzogiorno, dove risiedono la maggior parte delle oltre 800 torrefazioni italiane.