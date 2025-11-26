Agrifood Magazine – 26/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agricoltura Made in Italy, tra primati e fragilità
– La cucina italiana protagonista a Bucarest
– Ristorazione, boom della spesa dei visitatori stranieri
– Guida Michelin 2026, 25 nuovi ristoranti stellati
