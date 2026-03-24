Agrifood, start up guidate da donne: mentoring e contributi economici

È stata pubblicata la call 2026 del programma Empowering Women in Agrifood Advance, iniziativa promossa da EIT Food per sostenere l’imprenditorialità femminile nel settore agroalimentare.

L’obiettivo principale è favorire la crescita di startup guidate da donne, rafforzando competenze imprenditoriali e capacità di accesso al mercato. Il programma punta a colmare il divario di genere nell’ecosistema agrifood, sostenendo idee innovative e contribuendo alla creazione di un sistema più inclusivo e competitivo.

Il percorso prevede attività di formazione mentoring e coaching, con un supporto strutturato che accompagna le partecipanti nello sviluppo del progetto imprenditoriale. Le beneficiarie avranno accesso a una rete europea di esperti, partner industriali e attori dell’innovazione, con l’obiettivo di accelerare la validazione delle idee e la loro trasformazione in iniziative concrete.

Il programma si articola in più fasi e include: un primo livello di finanziamento diretto sotto forma di contributo economico; una seconda fase basata su premi competitivi assegnati ai progetti più promettenti.

La call è rivolta a aspiranti imprenditrici e startup femminili attive o interessate al settore agrifood, con particolare attenzione alle realtà emergenti nei Paesi coinvolti nel Regional Innovation Scheme. I progetti dovranno dimostrare potenziale innovativo e capacità di generare impatto economico e sociale.

La scadenza del bando è prevista per il 26 aprile 2026.