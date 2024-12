“Agritech Job Fair”, gli studenti dell’Academy incontrano le aziende

Mercoledì 4 dicembre con inizio alle ore 11,30 si terrà, presso l’aula Magna (Modulo C, 2° piano) del Complesso universitario UNINA di San Giovanni a Teduccio, l’Agritech job fair.

L’Agritech job fair è la giornata di placement di fine anno accademico per gli studenti dell’Agritech Academy che avranno l’opportunità di incontrare aziende del settore agroalimentare interessate a conoscere le nuove figure professionali da inserire nelle loro filiere produttive.

All’evento parteciperanno il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, il direttore del Dipartimento Agraria di UNINA Danilo Ercolini, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, il presidente dell’Unione nazionale Italia Ortofrutta Andrea Badursi e i presidenti di Confagricoltura e Coldiretti.

L’Agritech Academy, polo di alta formazione del Centro Nazionale di ricerca Agritech, di cui la Federico II è partner, ha formato la prima generazione di tecnici e manager di settore con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura e dell’allevamento migliorando, al contempo, la produttività e la sostenibilità attraverso l’applicazione di tecnologie abilitanti nel settore Agroalimentare. La cerimonia sarà un’occasione per condividere i risultati dell’edizione appena conclusa e per matchare i profili di carriera creati con le necessità e le ambizioni delle aziende e delle Organizzazioni di Produttori presenti, tra queste: Altamura, Armonia, Ariespace, Diagram, Euro Soft, Fertildea, Koppert Italia, Mood Global Service, Terra Orti, Rago.

Con la giornata di orientamento si conclude il primo anno dell’Agritech Academy. A breve si apriranno le candidature per la seconda annualità che formerà altri tecnici capaci di sfruttare la tecnologia per far dialogare le macchine con modelli previsionali, permettendo di ottimizzare la produzione vegetale e animale a favore della sostenibilità economica e ambientale del settore.

Di seguito il programma

11:30 – 12:00 | Talks e Saluti Istituzionali|Interventi del Rettore, delle istituzioni locali e dei rappresentanti di settore

12:00 – 12:30 | Cerimonia di Consegna degli Attestati agli studenti dell’Academy

12:30 – 13:00 | Presentazione delle Aziende Agritech Job Fair

13:00 – 14:00 | Light Lunch

14:00 – 16:00 | Agritech Job Fair Sessione di colloqui tra studenti e aziende per opportunità di carriera