Agriturismi, soggiorni più brevi e stranieri in aumento

ROMA (ITALPRESS) – A pochi giorni dal Ferragosto si prospetta un pieno di presenze nelle strutture agrituristiche italiane. Secondo le rilevazioni di Agriturist, l’andamento della stagione evidenzia la tenuta del settore in un contesto generale non facile, e la necessità di rispondere a esigenze legate a nuove abitudini di viaggio. La clientela predominante è composta da famiglie, il 68% e turisti stranieri con un trend in aumento. Ricercati sono soprattutto il patrimonio culturale dei vari territori e le bellezze naturalistiche. Per quanto riguarda i flussi turistici italiani si riscontra una certa difficoltà legata soprattutto alla diminuzione del potere d’acquisto dei nuclei familiari. La tendenza dominante è la minore durata dei soggiorni, con prenotazioni di due o tre notti al massimo, e una crescita del fenomeno delle vacanze ‘mordi e fuggi’. Le prenotazioni sono sempre più sotto data, rendendo difficile per le imprese pianificare e gestire l’offerta al meglio. Si tratta di una dinamica che accomuna l’intero settore turistico, dagli agriturismi agli alberghi. Sul podio delle richieste del turista si trova il desiderio di contatto con la natura, con la possibilità di effettuare escursioni e attività sportive, come bike, trekking ed equitazione, seguite da degustazioni e ristorazione tipica.

mgg/gtr