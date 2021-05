Agriturist Campania, incontro con l’assessore regionale Caputo: tour nelle principali aziende sorrentine

Il 21 maggio Agriturist Campania, associazione di imprese agrituristiche promossa da Confagricoltura Campania darà il benvenuto all’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo in penisola sorrentina. Accompagnato dalla presidente di Agriturist Campania Giovanna Rispoli, Caputo visiterà alcune importanti aziende agrituristiche. “L’evento – spiega una nota – sarà anche l’occasione per consegnare gli attestati del corso “Elementi di cucina applicata: valorizzazione delle produzioni agricole e qualità dell’offerta” tenutosi ad ottobre scorso nel celeberrimo ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui due Golfi, organizzato da Agriturist Campania con la partecipazione di Confagricoltura Campania ed Enapra, finanziato da Foragri.

“Avremo altresì l’onore della presenza dei coniugi Iaccarino, lo chef Alfonso e la moglie Livia”, sottolinea la presidente di Agriturist Campania. Alle ore 10 è prevista la visita all’azienda Sirenide – Relais Regina Giovanna-Sorrento; alle 11,30 si prosegue per Massa Lubrense per entrare in contatto con la realtà dell’azienda Torre Cangiano. Infine si raggiunge Vico Equense alle 13,30 dove – all’azienda Masseria Astapiana vi sarà una pausa pranzo con visita in azienda. Alle ore 15,30, dopo i saluti dell’assessore Caputo, del presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, e della presidente di Agriturist Campania, i coniugi Iaccarino, lo chef Alfonso e la moglie Livia consegneranno gli attestati di partecipazione ai collaboratori ed ai titolari delle aziende partecipanti al corso dell’ottobre scorso. Più tardi seguirà la visita all’azienda La Ginestra – Santa Maria del Castello a Vico Equense.