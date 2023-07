Agrivoltaico, bando rifinanziato con 690 mln: l’80% dei contributi è a fondo perduto

“E’ stato appena adottato il bando che va a rifinanziare ulteriormente l’agrivoltaico. Ora abbiamo finalmente una definizione a livello normativo che era del tutto mancante. Si parla di 690 milioni di euro con l’80 per cento di contributo a fondo perduto”. Lo ha detto oggi Giacomo Aiello, capo di gabinetto del ministero dell’Agricoltura e della sovranita’ alimentare, intervenendo a Taranto ad un convegno sull’agrivoltaico indetto da Fondazione Univerde, Società Geografica Italiana, Coldiretti Puglia e Renexia. “Il massimo di spesa è sino a 2,330 milioni per ciascun beneficiario – ha rilevato Aiello -. Questa è sicuramente la cosa piu’ importante che portera’ entro il 30 giugno 2026, ce lo auguriamo, ad un grande sviluppo dell’agrivoltaico che è quella infrastruttura che consente contemporaneamente la produzione di energia elettrica da fonti alternative e la prosecuzione dell’attivita’ dell’azienda agricola”. Inoltre, ha aggiunto il capo di gabinetto del ministero, “c’e’ tutta la spinta circa l’uso piu’ consapevole del territorio. Stiamo lavorando col ministero dell’Ambiente alla definizione del decreto che dovra’ indicare le aree idonee o non idonee per la sistemazione dei pannelli solari”. “La missione dell’agricoltura – ha sostenuto Aiello – e’ quella di difendere la superficie agricola nazionale anche perche’ se da un lato dobbiamo raggiungere gli obiettivi del Pniec,e quindi l’incremento della potenza elettrica prodotta da fonti alternative, dall’altro lato dobbiamo anche assicurare anche la capacita’ di approvvigionamento del nostro sistema, messa in crisi purtroppo dagli ultimi eventi che sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare alla guerra del grano che e’ stata scatenata dalla Russia come conseguenza del conflitto con l’Ucraina. Ecco quindi che bisogna trovare la giusta ponderazione degli interessi in gioco, il giusto equilibrio tra esigenze che sono tutte di carattere primario”. “La nostra idea e’ quella di valorizzare l’agricoltura e nello stesso tempo aiutare il raggiungimento degli obiettivi di incremento dell’energia rinnovabile”, ha detto infine Aiello. Al convegno è intervenuto anche Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’Ambiente e ora presidente della Fondazione Univerde.