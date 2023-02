Agrivoltaico, i progetti di BF Energy a Fieragricola Tech

Asse tra produzione energetica e agricola: Michele Cecere, Direttore Tecnico di BF Energy Srl società nata dalla Joint venture tra Graded S.p.a Spa e B.F. Agricola Srl, ha partecipato alla prima edizione di Fieragricola Tech 2023 ospitata al PalaExpo di Verona. Al centro del confronto i modelli sostenibili di agrivoltaico, un sistema fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione. Cecere ha testimoniato l’esperienza del progetto portato avanti dal gruppo con l’impianto di Jolanda di Savoia (FE) da 100 MW, cui si aggiungeranno quelli di Cortona (AR) e Marrubiu (OR), entrambi da 30 MW. Focus in particolare sull’impianto emiliano “che rappresenterà – spiega Cecere – un vero e proprio progetto pilota nazionale in tema di agrivoltaico, un sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili senza occupazione di superficie utilizzata per le produzioni agricole, contribuendo sempre più al fondamentale processo di transizione energetica, che prevede lo sviluppo di 10 GW di energia fotovoltaica entro il 2030”.