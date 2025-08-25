Agrivoltaico, il ministero concede più tempo per installazioni e incentivi

L’8 luglio 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto 19 giugno 2025 n. 149, che aggiorna la disciplina definita nel 2023 e attua l’investimento “Sviluppo agro-voltaico” del PNRR. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiore fattibilità operativa ai progetti in corso, dall’altro offrire un quadro normativo più flessibile senza derogare agli impegni con l’Unione Europea.

1. Scadenze ridefinite: tempi più flessibili

La data del 30 giugno 2026 non rappresenta più l’obbligo di messa in esercizio, ma il termine ultimo per il completamento dei lavori di installazione. Una volta certificata l’installazione nel sistema nazionale GAUDÌ, gli impianti avranno 18 mesi di tempo per entrare in esercizio effettivo.

2. Penalità in caso di ritardo nell’avvio

Per i ritardi è prevista una riduzione progressiva della tariffa incentivante: lo 0,5% per ogni mese di ritardo nell’entrata in esercizio, fino a un massimo di nove mesi. Superata tale soglia, si perde il diritto agli incentivi.

3. Obblighi di comunicazione al GSE

Gli operatori sono tenuti a due comunicazioni obbligatorie:

entro 30 giorni dal completamento dei lavori devono trasmettere la data di installazione;

nei successivi 30 giorni devono comunicare la data di entrata in esercizio.

Il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita della tariffa incentivante per il periodo interessato.

4. Proroga per la rendicontazione delle spese

Il termine per l’invio della rendicontazione finale, comprensiva di tutta la documentazione e dei titoli di spesa, è stato prorogato al 31 ottobre 2026. Una misura che concede più margine nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti.

5. Applicazione retroattiva delle nuove regole

Le disposizioni introdotte non valgono solo per i nuovi impianti, ma anche per quelli già avviati prima dell’entrata in vigore del decreto. In questo modo si garantisce uniformità di trattamento ed evitano disparità tra operatori.

6. Erogazione delle misure e PNRR

L’effettiva erogazione degli incentivi resta subordinata alla riprogrammazione del PNRR e alla sua approvazione a livello europeo. Ciò consente di allineare la normativa nazionale agli impegni presi in sede comunitaria.

7. Supporto agli operatori

Per accompagnare imprese agricole ed energy company nelle fasi di realizzazione e gestione dei progetti, il Ministero ha predisposto un pacchetto aggiornato di FAQ operative che chiariscono gli aspetti procedurali più delicati.