Agrivoltaico, Mediocredito Centrale finanzia Cogefeed: tre impianti tra Campania e Basilicata con fondi Pnrr

Mediocredito Centrale finanzia Cogefeed con oltre 2,19 milioni di euro per la realizzazione di tre impianti agrivoltaici nel Mezzogiorno. L’operazione, articolata in tre finanziamenti strutturati come Sustainability Linked Loans, è sostenuta dalla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti nell’ambito del programma InvestEU.

Gli interventi prevedono la costruzione di tre impianti da 1 megawatt ciascuno nei comuni di Tito e Pignola, in Basilicata, e di Controne, in provincia di Salerno. Tutti i progetti beneficiano di un contributo del Pnrr pari al 40% a fondo perduto, con tariffa fissa garantita per 20 anni. L’impianto di Controne entrerà inoltre nella configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità energetica rinnovabile “Renewable Energy Foundation”.

Investimento tra energia e agricoltura

“L’agrivoltaico rappresenta una soluzione strategica capace di coniugare produzione agricola e transizione energetica”, sottolinea Piero Ferettini, evidenziando il ruolo del Mezzogiorno come area chiave per lo sviluppo di questa tecnologia.

Soddisfazione anche da parte del gruppo beneficiario. “L’avvio della collaborazione con Mediocredito Centrale ci consente di rafforzare lo sviluppo nel settore delle rinnovabili, soprattutto al Sud”, afferma Daniele Filizola, che guarda all’operazione come a un primo passo verso ulteriori investimenti.

Advisor e tempi di realizzazione

L’operazione è stata seguita per gli aspetti legali da PwC Legal, per quelli finanziari da Be.ca.p e per la parte tecnica da BIT. I lavori partiranno nei prossimi giorni e saranno completati secondo il cronoprogramma definito con gli advisor.