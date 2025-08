Agroalimentare, a Guardia Sanframondi la 32esima edizione di Vinalia

Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, si prepara ad accogliere la 32esima edizione di Vinalia, l’atteso appuntamento enogastronomico in programma da oggi al prossimo 10 agosto. Quest’anno, spiegano gli organizzatori, “l’evento si immerge nel tema ‘Spes contra spem’ (“Sperando anche contro la speranza”), un invito alla speranza a non cedere, a continuare a lottare e a credere nel futuro, ad osare l’inosabile, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili”. La rassegna guardiese vanta i patrocini della Regione Campania, la Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi e il contributo della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Queste le cantine inserite nel ‘Percorso del Gusto’: La Guardiense, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantina Pirata, Cantina Sciore, Cantine del Maresciallo, Cantine Foschini, Cantine Tora, Denica, Fontana Reale, Vigne Storte e Vinicola Arenella. Cui si aggiunge una allettante proposta messa su con formaggi, salumi, miele, taralli, gelati e dolci e tanto street food, l’imperdibile Cucina Vinalia e le magie del Wine bar. Il cuore di Vinalia resta il percorso di “educazione al vino”, con un viaggio tra gusto, arte e cultura, un’immersione sensoriale che guiderà enoturisti, cantine e produttori di eccellenze gastronomiche attraverso le incantevoli stradine del centro storico cittadino, fino a Palazzo Marotta-Romano dove, in collaborazione con il Sannio Consorzio Tutela Vini, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate che presenteranno l’incredibile varietà di oltre duemila etichette sannite. Inoltre, ogni sera, l’affascinante piazzale d’armi del castello medievale si trasformerà in un tempio del gusto con gli esclusivi show cooking. Giovani talenti e chef blasonati come Giuseppe Daddio, Aniello di Caprio, Raffaele Parisi e Domenico Altieri, Pasquale Basile, Pasquale Felice, Daniele Luongo, Gabriele e Anna Piscitelli, e Biagio Federico, proporranno abbinamenti innovativi tra vino e cibo, offrendo un’esperienza culinaria di altissimo livello. L’arte sarà protagonista con la XV edizione di VinArte, ideata e diretta da Giuseppe Leone, con Azzurra Immediato alla guida della sezione Fotografia. La rassegna, attraverso le diverse espressioni artistiche, offrirà una lettura attenta delle sfide e degli obiettivi della nostra società.