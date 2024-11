Agroalimentare, aiuti alle persone indigenti: bando Agea per l’acquisto di confetture di frutta

Confettura extra di frutta prodotta con materia prima italiana e confezionata in barattoli da 330/400 grammi da distribuire gratuitamente agli indigenti tramite gli enti caritatevoli. E’ la fornitura richiesta da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) attraverso la pubblicazione di un bando che si inserisce nel contesto degli interventi finalizzati all’approvvigionamento di derrate alimentari destinate in aiuto ai più bisognosi. Il quantitativo di confettura di frutta richiesto è di 1.317 tonnellate per un importo totale di euro di 4,34 milioni di euro (oltre Iva al 10%).

L’intervento rientra nel Programma annuale del Fondo Nazionale per gli indigenti approvato dal Masaf lo scorso giugno con uno stanziamento complessivo di 54,9 milioni di euro per il reperimento sul mercato di 10 diverse tipologie di alimenti.

Il bando è stato pubblicato anche sul sito dell’Agenzia e sarà gestito tramite la piattaforma di acquisizione dinamica della Pubblica Amministrazione SDAPA. Il termine per la presentazione delle offerte scadrà il 21 novembre prossimo. La procedura di gara scelta è quella ristretta con criterio di aggiudicazione del minor prezzo anche in presenza di una sola offerta.

La distribuzione dei barattoli di confettura di frutta agli enti caritatevoli sarà suddivisa su tre lotti “territoriali”, avrà inizio a partire dalla stipula del contratto con i fornitori aggiudicatari e dovrà concludersi entro 80 giorni.

Si tratta del terzo bando pubblicato da Agea tra i dieci previsti dal Programma annuale degli aiuti nazionali agli indigenti. Il primo, pubblicato nello scorso mese di ottobre, è relativo all’acquisto di latte UHT parzialmente scremato di origine italiana in confezioni da 1 litro per un quantitativo totale di 10.907 tonnellate pari ad un importo complessivo di euro 9,81 milioni (oltre Iva).

Il secondo, pubblicato sempre ad ottobre, riguarda invece la fornitura di riso da risotto di origine italiana per un quantitativo minimo pari a 3.380 tonnellate suddiviso in confezioni sottovuoto da 1 kg e per un importo di euro 6,42 milioni (oltre Iva).

Il totale di spesa complessiva relativa ai 21 interventi che Agea sta gestendo in aiuto agli indigenti grazie ai fondi nazionali e a quelli europei ammonta pertanto a 111,9 milioni.