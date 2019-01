Agroalimentare, allarme Coldiretti: Il gelo fa schizzare i prezzi delle verdure nel carrello

L’ondata di freddo e neve sta riducendo l’offerta di ortaggi per le gravi perdite di prodotto nei campi all’aperto e problemi anche in serra soprattutto nel centro-sud Italia, ma le difficoltà riguardano anche il resto dell’Europa e del bacino del Mediterraneo con conseguenti tensioni sui prezzi nel carrello della spesa. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una Italia capovolta con un inverno senz’acqua al nord alle prese con la siccità, ed il gelo che ha tagliato i raccolti di verdure e ortaggi del Mezzogiorno che rifornisce i mercati nazionali ed esteri. Nelle campagne del sud – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto lo zero hanno danneggiato le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie e broccoli, ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. Nei campi – continua la Coldiretti – è corsa contro il tempo per raccogliere le produzioni salvate dal gelo e per proteggere quelle sopravvissute dopo un 2018 che ha provocato danni all’agricoltura italiana stimati in circa 1,5 miliardi.