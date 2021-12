Agroalimentare, caccia alle soluzioni innovative: finanziamenti fino a 400mila euro con EIT Food

L’EIT Food ha lanciato la call 2022 per attività di collaborazione che portano sul mercato soluzioni tecnologiche innovative nel settore agroalimentare. L’obiettivo è massimizzare l’impatto sociale, economico e ambientale delle idee innovative e dei consorzi nell’ambito dell’Impact Framework di EIT Food. In particolare, le proposte devono contribuire al raggiungimento di uno o più degli obiettivi dell’EIT Food: migliorare le condizioni per una maggiore fiducia del pubblico nel sistema alimentare; ridurre il rischio di obesità e di malattie non trasmissibili (NCD) nelle popolazioni target a causa di fattori dietetici noti; migliorare l’impatto ambientale dei sistemi agroalimentari; permettere la transizione verso un’economia circolare e sostenibile

Il bando si rivolge a consorzi composti da minimo tre organizzazioni da almeno due diversi paesi ammissibili ai finanziamenti di Horizon Europe.

L’importo massimo della sovvenzione dell’EIT è di 400.000 euro per il 2022 e di 1.400.000 euro per il 2022-2024. La scadenza per presentare le proposte è il 14 gennaio 2022.