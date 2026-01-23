Agroalimentare, call della Commissione Ue: 160 milioni di euro per promuovere i prodotti

La Commissione europea ha pubblicato gli inviti a presentare proposte per il 2026 a sostegno di campagne ed eventi che promuovono prodotti agroalimentari europei sostenibili e di alta qualità all’interno dell’Unione europea e nel mondo. Saranno stanziati fino a 160 milioni di euro tramite sovvenzioni per cofinanziare programmi proposti da associazioni di produttori e altri organismi del settore agroalimentare, sia sul mercato interno dell’UE che in mercati extra-UE chiave con un forte potenziale di crescita, tra cui Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Cina, Singapore e Nord America.

Gli inviti fanno parte del programma di lavoro sulla politica di promozione 2026 , nell’ambito del quale la Commissione stanzierà 205 milioni di euro per cofinanziare attività di promozione dei prodotti agroalimentari dell’UE, la dotazione più elevata mai dedicata a migliorare la consapevolezza dei consumatori sui prodotti agricoli europei e sui regimi di qualità. Queste azioni sono realizzate sotto la firma comune ” Enjoy, it’s from Europe “, che mira a sensibilizzare i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’UE e a premiare gli agricoltori e le imprese agroalimentari dell’UE per i loro sforzi nel soddisfare elevati standard di sicurezza e ambientali.

Inoltre, il programma di lavoro prevede iniziative gestite direttamente dalla Commissione, tra cui campagne di promozione e informazione nei paesi terzi, la partecipazione dell’UE alle principali fiere internazionali del settore agroalimentare, le visite del commissario Christophe Hansen nei paesi terzi e l’elaborazione di manuali di accesso al mercato per gli esportatori.

La politica di promozione agroalimentare è una priorità politica per l’Unione europea, come sottolineato dalla Presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione. È riconosciuta nella Vision for Agriculture and Food come strumento chiave per sostenere la competitività globale, la resilienza e la diversificazione del settore agroalimentare dell’UE.

I bandi rimarranno attivi per un periodo di tre mesi e sono aperti a un’ampia gamma di operatori idonei in tutta l’UE. Una giornata informativa si terrà a Bruxelles e online il 27 e 28 gennaio 2026.