Agroalimentare, Ciro Amodio punta al digitale e diventa un’app. In arrivo la piattaforma per la spesa online

Arriva la App Ciro Amodio, la rete di punti vendita di generi alimentari di quartiere leader in Campania per numero, offerta e convenienza. “Facile, accessibile gratuitamente da tutti gli smartphone e semplice da utilizzare” si legge in una nota aziendale, la App sarà “uno strumento per conoscere offerte e novità, per consultare la mappa dei negozi e individuare quello più vicino, per raccogliere punti e bonus spesa. Con il nuovo sito internet, la App mobile e presto con la piattaforma per la spesa online, Ciro Amodio punta decisamente al digitale in linea con la mission aziendale che va nella direzione della modernizzazione e della sostenibilità ambientale”.

Sulla App sarà consultabile il magazine con tutte le offerte mensili e si potrà gestire la propria Carta Oro, la fidelity card di Ciro Amodio che consente di accumulare punti e ricevere bonus spesa e premi. “Il digitale – spiega spiega Fausto Amodio, Ad del Gruppo – ci consente di ridurre drasticamente la stampa e la distribuzione del nostro magazine cartaceo, di essere sempre presenti e più performanti con la nostra clientela con offerte e novità a portata di smartphone. Attraverso la App gli utenti saranno informati in tempo reale sulle promozioni disponibili in tutti i negozi, potranno visualizzare in ogni momento la propria carta fedeltà con il saldo punti e i bonus accumulati”.

La App Ciro Amodio è già disponibile sugli store Apple store e Google play e dal 20 di novembre, in contemporanea con il lancio della nuova Raccolta punti 2021, per tutti i clienti che scaricano l’App e registrano la propria Carta ORO ci sarà un bonus di 50 punti di benvenuto.

L’azienda

Con 60 punti vendita in Campania, di cui il 90% a Napoli centro e provincia, Ciro Amodio è realtà leader nel settore del piccolo retail agroalimentare con una particolare vocazione al “fresco quotidiano”, bandiera del marchio. Eccome come si descrive l’azienda: “Tutti i negozi Ciro Amodio sono concepiti come “botteghe di vicinato”, negozi di quartiere, per garantire freschezza quotidiana – con una produzione propria di latticini, salumi e pane – e varietà dell’offerta, convenienza e qualità, sicurezza e soddisfazione della clientela che è da sempre al centro del progetto. L’ampio assortimento a scaffale comprende oltre a tanti prodotti a marchio, una vasta gamma di prodotti firmati Ciro Amodio: sono circa 350 referenze frutto di un’attenta selezione di fornitori su tutto il territorio nazionale proposte a prezzi altamente competitivi con la formula del “Prezzo verde”, un prezzo super conveniente e bloccato. Con l’etichetta Eccellè Ciro Amodio sono proposti prodotti che nascono dalla grande esperienza nel campo agroalimentare e dalle relazioni costruite nel tempo con un prezioso network di produttori nazionali, i migliori sul mercato: sono paste artigianali trafilate al bronzo, olio extravergine d’oliva 100% italiano, conserve e lavorazioni di prodotti Dop, vini di eccellenza, latte fresco in vetro proveniente da allevamenti italiani selezionati”.