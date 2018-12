Agroalimentare, denominazione Igp per il Marrone di Serino

L’Italia si conferma anche nel 2018 prima al mondo per numero di prodotti a indicazione geografica Dop Igp: al 5 dicembre conta 822 prodotti Dop, Igp, Stg fra comparto ‘Food’ e ‘Wine’ su 3.036 totali nel mondo. Intanto continua a salire il numero di produzioni a Ig nei Paesi europei – +4 in Italia, Francia e Paesi Bassi, +3 in Spagna, +2 in Germania, Regno Unito, Polonia e Romania – e si registrano 32 nuove Ig in Europa, di cui 24 ‘Food’ e 8 ‘Wine’. Il dato risulta dal Rapporto Ismea – Qualivita 2018 dopve si legge anche che tra le quattro novita’ registrate in Italia nel 2018 la piu’ significativa e’ il cioccolato di Modica Igp (Sicilia) per cioccolato e prodotti derivati, il primo al mondo a indicazione geografica. Gli altri tre sono la Pitina Igp (Friuli-Venezia Giulia) per i prodotti a base di carne, il Marrone di Serino Igp (Campania) per prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati e la Lucanica di Picerno Igp (Basilicata) per i prodotti a base di carne. Se il cioccolato di Modica e’ noto in tutta Italia, gli altri prodotti Igp registrati nel 2018 sono meno conosciuti.