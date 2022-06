Agroalimentare, Di Maio: L’export ha raggiunto i 50 mld nel 2021

“L’export agroalimentare è aumentato costantemente dal 2019, quando il valore era di circa 44 miliardi, nel 2020 l’Italia ha esportato beni per 45,3 miliardi, per raggiungere nel 2021 i 50 miliardi. Con il ‘patto per l’export’ abbiamo stanziato negli ultimi 2 anni 7,2 miliardi di euro per l’internazionalizzazione delle imprese”, che ha permesso di raggiungere un record sul fronte delle esportazioni del made in Italy “pari a 512 miliardi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, venendo a Napoli alla prima fiera B2B del Mediterraneo “Mediterraneo wine&food and travel”.