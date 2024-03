Agroalimentare, “Fast Track to Market” 2024: finanziamenti fino a 400mila euro

EIT Food ha lanciato il bando di Fast Track to Market, il programma per startup mature e PMI nell’agroalimentare, con scadenza fissata al 10 aprile 2024.

Il bando mira ad accelerare la commercializzazione di prodotti e servizi alimentari in UE, contribuendo a un cambiamento positivo nel sistema e contribuendo direttamente alle 3 missioni di EIT Food: vite più sane attraverso il cibo, un sistema alimentare a zero emissioni, un sistema alimentare completamente trasparente, equo e resiliente

La call finanzierà startup e PMI con un caso aziendale esistente con alto potenziale di generare vendite tra imprese (B2B) o per i consumatori (B2C) tramite nuovi o migliorati prodotti e servizi di innovazione alimentare, per una durata dei progetti di circa 10 mesi e un impatto atteso immediato sul mercato.

Possono candidarsi al bando PMI e startup costituite da almeno 12 mesi in uno degli Stati UE o associati a Horizon Europe, definite come aziende di piccole dimensioni e non più di 3 dipendenti a tempo pieno, le quali abbiano un caso chiaro per un progetto di 6-10 mesi che può accelerare significativamente il successo commerciale della loro startup/PMI, e che il progetto proposto debba essere in grado di avere un impatto immediato portando i loro prodotti o servizi sul mercato.

Le imprese selezionate riceveranno finanziamenti conformemente alle regole dell’Accordo di finanziamento fondato sui ricavi di EIT Food e per importi tra 60.000 e 400.000 euro.